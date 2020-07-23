Son dakika: CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37.Olağan Kurultay için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ve eski milletvekili Aytuğ Atıcı yer alıyordu. Bugün itibarıyla Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner de adaylığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun karşısında delege desteğini alabilmesi durumunda bu 3 isim yer alacak.

Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video

MUHALİF KANADIN PM LİSTESİ HESABI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, muhalifler tüm hesaplarını Parti Meclisi listesi için yapıyor. Buradaki gücü eline geçirmek isteyen muhalifler farklı planlar yapıyor. Parti içindeki sol kesim olarak bilinen ve 'Gelecek İçin Biz' ismini kullanan grubun Muharrem İnce ile hareket etmesi bekleniyor. Gelecek İçin Biz grubunun liderliğini İlhan Cihaner yapıyor. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı olası bir yenilgi almamak için seçime girmediği kulis bilgileri arasında yer alıyor.

MUHALİF KESİM KURULTAY TARİHİNİ ERTELETMEK İSTİYOR

CHP'de kurultaya 2 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif kesimden kurultay tarihini erken bulanların sayısı hiç de az değil. Süreci mahkemeye taşıyanlar olsa da, seçimin bu cumartesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye'dir. Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu.

Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu.

Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesi olarak da görev aldı.

TOLGA YARMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Tolga Yarman 1963'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa'da gördü; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu'ndan, 1967'de mezun oldu. "Doktora çalışmasını" ABD'de yaptı; Massachusetts Institute of Technology'den, 1972'de "Bilim Doktoru" ünvanını aldı.

İTÜ'de, 1982'de Profesör oldu. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, California Institute of Technology, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Brüksel Özgür Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ünivertsitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlerinde bulundu. Halen, T.C. Okan Üniversitesi öğretim üyesi.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) (Ankara, 1983), Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Tarih Vakfı (İstanbul, 1991), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) ve Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) (İstanbul, 1998), kurucu üyesi oldu. Bir dönem (2009 - 2011 arası) TÜMÖD İstanbul Kolu Başkanı olarak görev sürdürdü.

1983'te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989-91 arası, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak göreve seçildi. Aynı zaman diliminde, SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak pek çok etkinliğin öncülüğünü yaptı. Bu dönemde "Çağdaş Toplumcu Demokrat Düşünceyi" başlattı. Bu çerçevede, ülkemizdeki siyasal oluşumlara, özellikle de, SHP ve CHP içindeki, genelde ülkemizdeki siyasal hareketlere ve bölünmüşlüğe dönük, pek çok makale yazdı, araştırmalar geliştirdi, siyasalar önerdi. O arada "CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri" başlıklı bir kitap (1992) yayınladı.

Prof. Dr. Tolga Yarman'ın "Doğabilim" birikimleri uzantısında, bir bakıma, "toplumcu demokrasi" kuramı ve "toplumcu bir ahlak öğretisi" olarak hazırladığı, "Un Système de Croyance Cosmique" başlıklı kitabı, Belçika'da basıldı (1997).

2006'dan itibaren, dört yıl boyunca her hafta, konuklarıyla birlikte, "Enerji Savaşları" adını verdiği, Bölgemiz ve Türkiye üzerinde gelişen askeri ve siyasi girdapları, teknik girdiler itibariyle, derinlemesine tahlil eden ve çıkış yolları dokuyan, bir televizyon programı gerçekleştirdi.