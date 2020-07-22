Video Haber Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video

Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video

Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video
22.07.2020 | 13:42

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Son dakika haberi... CHP'de kurultay başlıyor! CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşına kimler çıkacak?

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