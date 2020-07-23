YPG’den vahşi katliam

TERÖR örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka kentinde fidye için alıkoyduğu 26 yaşındaki genci işkenceyle öldürdü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'i alıkoydu. Şelleş'i önce bir haftalığına Tabka'da, daha sonra da Deyrizor'daki Kisre Cezaevi'nde tutan terör örgütü, gencin ailesinden de yüklü miktarda fidye istedi. Örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü. YPG/ PKK'lı teröristler, Şelleş'in cesedini de önceki gün ailesine teslim etti.