İBB Başkanı İmamoğlu; kurulmamış şirkete organizasyon işini vermiş!

Toplantıya aralarında AK Partili ve MHP'lilerin de olduğu 19 büyükşehir belediye başkanı ise davet edilmedi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi. Toplantının CHP'nin parti faaliyeti olduğu, organizasyon için harcanan 319 bin 780 liralık faturanın CHP Genel Merkezi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Sayıştay'ın İBB hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor. İşte detaylar: