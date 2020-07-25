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Son dakika: Başkan Erdoğan, es-Serrac'ı kabul etti

Son dakika gelen habere göre , es-Serrac'ı kabul etti.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 17:28 Son Güncelleme: 25.7.2020 17:44 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Kabulde Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

FAYİZ ES-SERRAC İLE KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmiş, görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarılmıştı.
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
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