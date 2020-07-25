Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.Kabulde Libya'daki son gelişmeler ele alındı.Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmiş, görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarılmıştı.