CHP Kurultayında İlhan Cihaner'den sert eleştiri: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz!

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner açıklamalarda bulundu. Cihaner'in sözleri şu şekilde:

Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız.

Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden birisi sözde kadınların temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz.

Burayı böyle görünce öfkelendim. Bana genellikle marjinal derler, ütopik konuşuyor derler. Ama ben size bir kaç marjinal şey anlatayım.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinal, buna karşı çıkmak mı marjinal? İmza vermeyen 20 milletvekilinden birisi benim.





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300 delege yokken kabul edenler, etmeyenler denilerek CHP'nin divan başkanına ana avrat küfür edilerek bir kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar?

Ankara Kongresi'nde divan başkanlığını yapan, partimizin eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir, Adana, Mersin kongresi? Böyle olan delegeyle biz demokrasiyi mi kuracağız?

Beni asıl öfkelendiren şu oldu. Ben sızlanmam, yakınmam, ben mücadele ederim. Tek başına kalsam bile mücadele ederim. Bu imza toplamasında beni en çok rahatsız eden, sizlerin üzerinizdeki baskı. Siz imzayı kime verdiniz? Ekmeleddin'e verdiniz, dokunulmazlıklara verdiniz, savaş tezkeresine verdik. Bu politikaların sorunlarında sizin de payınız var.

Burada vereceğiniz kararla bu gidişatın daha derinleşmesine mi karar vereceksiniz, yoksa sahiden potansiyelimizi kullanarak iktidara mı karar vereceksiniz?

Hepinizden imza alındı. 100'ün üzerinde imzayla son iki güne girdik. Ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Belediye başkanlarının, o arkadaşlarımızı aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük.

O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bir yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır.

Şu an genel başkan 80 imzayla önerilecek. Sizin imzalarınız ne oldu arkadaşlar? Türkiye tarihinde ilk kez bir il kurultayda temsilsiz kalıyor. Niye Mardin'e temsilci yapılmadı?



KILIÇDAROĞLU TEK ADAY

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. Cihaner, Atıcı ve Yarman yeterli imzaya ulaşamadı ve Kılıçdaroğlu tek aday.





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