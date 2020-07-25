Son Dakika: CHP'de 37. Olağan Kurultay başladı! 'CHP Kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi' | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı başladı! CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun karşısına başkanlık için çıkacak adayların şansı var mı? CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP 37. Olağan Kurultayı'nı ve CHP Genel Başkanlık seçimini canalı yayaında değerlendirdi. CHP Eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP 37. Olağan Kurultayını "Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün... CHP Kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok" sözleri ile değerlendirdi.