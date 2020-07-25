Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

Son daika haberi: Ayasofya Camisi'nde zincirler kırıldı. Dün kılınan Cuma namazı tüm dünyada gündem oldu. Ayasofya Camisi'ndeki ilk Cuma namazında hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elindeki kılıç ile hutbeyi okudu. Erbaş, kılıcı zaman zaman sol, zaman zaman da iki eli ile tuttu. Erbaş'ın kılıcı tutuş şekilleri farklı anlamlar taşıyordu. Bu gelişme gün boyu çok konuşuldu. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in de Cuma hutbelerinde elinde baston veya yay bulundurduğu biliniyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ELİNDE KILIÇ İLE MİNBERE ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra Ayasofya Camisi'nde kılınan ilk namazı kıldırdı. Erbaş, hutbeyi okurken elinde kılıç bulundurdu. Erbaş'ın kılıcı zaman zaman sol eli ile zaman zaman ise iki eli ile tuttuğu görüldü.