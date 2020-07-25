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: Diyanet İşleri Başkanı 'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

haberi: ibadete açıldı. 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı. Ayasofya'daki namaza Başkan Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre 350 bin kişi katıldı. Ayasofya'daki gelişmeleri yurt dışından basın mensupları da anbean takip etti. Dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camisi'nde fethin esintilerine vurgular yapıldı. Minbere yeşil sancaklar asıldı, sağ köşesine kılıç bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanı hutbeye kılıç ile çıktı. Bu görüntü tüm dünyada çok konuşuldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de hutbeye baston veya yay ile çıkardı. İşte dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 11:38 Son Güncelleme: 25.7.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

Son daika haberi: 'nde zincirler kırıldı. Dün kılınan Cuma namazı tüm dünyada gündem oldu. Ayasofya Camisi'ndeki ilk Cuma namazında hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı elindeki kılıç ile hutbeyi okudu. Erbaş, kılıcı zaman zaman sol, zaman zaman da iki eli ile tuttu. Erbaş'ın kılıcı tutuş şekilleri farklı anlamlar taşıyordu. Bu gelişme gün boyu çok konuşuldu. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in de Cuma hutbelerinde elinde baston veya yay bulundurduğu biliniyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ELİNDE KILIÇ İLE MİNBERE ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra Ayasofya Camisi'nde kılınan ilk namazı kıldırdı. Erbaş, hutbeyi okurken elinde kılıç bulundurdu. Erbaş'ın kılıcı zaman zaman sol eli ile zaman zaman ise iki eli ile tuttuğu görüldü.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

KILICI TUTUŞ ŞEKİLLERİ ÇOK KONUŞULDU

Kılıç geleneği sembolik anlamlar içerir. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL HUTBE OKURDU?

Fikriyat'ta yer alan bilgiye göre; Cuma ve bayram namazlarının bir bölümü olan hutbenin birtakım temel prensipleri bulunurdu. Bu kurallar, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamaları çerçevesinde oluştu. Hutbenin topluluk karşısında yüksek bir yerde ve irticalen irad edilmesi, kısa ve öz olması, nasihat içermesi, hatibin sesini alçaltıp yükseltmesi, jest ve mimiklerini kullanması, uygun bir kıyafet giymesi ve elinde yay, değnek veya kılıç bulunması bunun neticesidir.

Peygamber Efendimizin (sav) Cuma ve bayram günleri için saklayıp giydiği özel elbiseler bulunurdu. Cabir b. Abdullah'ın anlattığına göre: "Rasûlullah Cuma ve bayramlarda kırmızı cübbesini giyerlerdi."

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?

Hutbenin konusunda göre sesini alçaltıp yükseltirdi. Gerektiğinde sesini daha iyi duyurabilmek için ayağa kalkar, bir bineğin, kayanın, kütüğün veya minberin üzerinde insanlara hitap ederdi.

Peygamberimiz (sav) hutbelerini ağaç, kütük gibi yüksekçe bir yere çıkıp yapardı. Bu hitabetin gücünü artıran bir uygulamaydı. Sonraki dönemlerde minberin yapılmasıyla hutbeler burada irad edildi.

Allah Resulü, hutbesini okuyacağı vakit, minber yapılmadan önce eline yay ya da baston alırdı. Bundan dolayı fıkıh âlimleri, hatibin elindeki bu tür şeylere dayanarak hutbe irad etmesi sünnet olduğunu kabul eder.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Peygamber Efendimiz nasıl hutbe okurdu?
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