Video Haber Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Aysofya Camii'nde Cuma Hutbesini irad etti | Video

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Aysofya Camii'nde Cuma Hutbesini irad etti | Video

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Aysofya Camii'nde Cuma Hutbesini irad etti | Video
24.07.2020 | 14:27

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Son dakika haberi... 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irad etti...

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