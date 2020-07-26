9 stratejik nokta TSK kontrolünde

TSK, Irak'ın kuzeyinde, Kürt bölgesel yönetimine bağlı topraklardaki terör kamplarına yönelik Pençe-Kaplan operasyonuna devam ederken 15 Haziran'dan bu yana 9 stratejik noktada kontrolü sağladı.Pusağa Vadisi, Şeşdara, Pirbela, Şeraniş, Perak, Mervanis ve Kaşuran Kamplarının yanı sıra teröristlerin yıllarca adeta kök saldığı Akrep tepesi, Heliz, Siser, Tünel Tepesi, Mergasor, Kasroki tepeleri ile Hantur Dağının tamamı teröristlerden temizlenen yerler arasında yer aldı.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakın Rudaw haber sitesine konuşan Sidakan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi, Türkiye'nin Hinera'ya kadar ilerleyeceğini belirterek, "Bir süredir ilerleyişlerini durdurdular, ancak hava operasyonlarını sürdürüyorlar. Savaş uçakları hemen hemen her gün saldırı düzenliyorlar" dedi.Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden operasyon kapsamında sınırdan 30 kilometre kadar içeri gelen Mehmetçiğin, 24 tepede üstlendiğine işaret edilirken, 1 Temmuz'da da Irak Sınır Muhafızları'nın Zaho sınırındaki Kela Şabanike, Siyae Bena ve Kela Decirc tepelerine konuşlandığı aktarıldı.