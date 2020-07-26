Hasretin bittiği Ayasofya'da zaman durdu! Cuma'dan bu yana tablo aynı... İşte bugünkü sabah namazı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide sabah namazı kıldı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hasta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık tutuldu. Bu durumu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren camiye akın etti. Hafta sonu olması nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, banklarda ve çimlerin üzerinde sabah namazını bekledi. Bazı vatandaşlar, camiyi ziyaret ederken bazıları ise namaz kıldı.
SABAH EZANINDA COŞKU...
Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte saf tutarak namaz kıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen bir kişi, "Büyük bir duygu, Türkiye, tarihi anı yaşıyor. Biz bunu göremeyeceğiz diye düşünüyorduk" dedi.
İKİ GECE GEÇTİ ZİYARET YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Açılışının ikinci gününde gün boyunca her yaştan ziyaretçilerini ve ibadet etmek isteyenleri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii, gece yarısından sonra da yoğunluğunu koruyor.
Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce Müslümanın adeta akın ettiği caminin önünde oluşan kuyruk, gece yarısından itibaren azalsa da çok sayıda kadın, erkek ve çocuk camiye girmenin heyecanını yaşadı.
MÜSLÜMANLAR AYASOFYA'DA ADETA NÖBET TUTUYOR
Coşkulu bir kalabalıkla ikinci yatsı namazının eda edildiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda Müslüman Ayasofya Meydanı'nda bekleyişini sürdürüyor.
Camiye giren bazı vatandaşlar aralıklarla tekbir getirirken, cami içinde namazlar kılınıyor ve Kur'an-ı Kerim okunuyor.
CAMİNİN SEMBOLÜ GLİ İSİMLİ KEDİ DE ORADA
Aileleriyle birlikte camiye girmenin mutluğunu yaşayan çocuklar ise özellikle caminin sembollerinden biri haline gelen "Gli" isimli kediyle oynuyor.
Öte yandan caminin dezenfeksiyon işlemi için saat 03.00'ten sonra kısa süreliğine ziyaret kapatılacağı öğrenildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık.
Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam ediyor.
4 BİN KİŞİYE ÇORBA DAĞITILDI
Sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne gelen 4 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramı yapıldı.
VALİ VE BAŞKAN DA İKRAM ETTİ
Fatih Belediyesi tarafından sabah namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne gelen 4 vatandaşa sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorbayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan dağıttı. Çorbayı karton bardaklara dolduran Vali Yerlikaya ile Başkan Turan, namazdan sonra gelenlere ikram etti.
SOMALİ'DEN TEBRİK
Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Ayasofya'yı Allah'a ibadet edilen bir cami olarak aslına çevirme kararından dolayı genel olarak İslam toplumunu özellikle de kardeş Türk halkını tebrik ediyor." ifadelerine yer verildi.
MOGADİŞU'DA COŞKUYLA KARŞILANMIŞTI
Somali'nin başkenti Mogadişu'da da Türkiye'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kararı çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde Ayasofya'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterileriyle birlikte kutlandı
VALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI
Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te sabah namazı.#Pazar#AyasofyaCamii#AyasofyaCamii24SaatAçık🇹🇷 pic.twitter.com/doSH7jOV1a— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 26, 2020
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