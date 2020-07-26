Hasretin bittiği Ayasofya'da zaman durdu! Cuma'dan bu yana tablo aynı... İşte bugünkü sabah namazı

SABAH EZANINDA COŞKU...

Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte saf tutarak namaz kıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen bir kişi, "Büyük bir duygu, Türkiye, tarihi anı yaşıyor. Biz bunu göremeyeceğiz diye düşünüyorduk" dedi.

İKİ GECE GEÇTİ ZİYARET YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci gecesinde de çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.