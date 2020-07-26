İstanbul’da lüks villasında yakalanmıştı! Sahte kimlikten tutuklandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, 2017 yılında Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kg kokain maddesi ihraç etmek suretiyle "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak" suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu Ürdün uyruklu W.I.A.K. isimli kişiye operasyon düzenlendi.

"BAŞKA BİRİSİYLE KARIŞTIRIYORLAR"

Emniyet güçleri tarafından W.I.A.K., 22 Temmuz günü Sarıyer ilçesindeki lüks villasına yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi alınan şüpheli 3 aydır söz konusu ikametinde yaşadığını, 1 yıl 3 ay önce İstanbul'a giriş yaptığını, tekstil işinde uğraştığını isminin Robert S. olduğunu ve Sırbistan vatandaşı olduğunu anlattı. Brezilya'ya 8 yıl önce turist olarak gittiğini ve 10 gün kaldığını anlatan şüpheli, bu zamana kadar Robert S., ismi ile parmak izinin alındığını belirtti.

SAHTE KİMLİKTEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli mahkemede, 'İki gün önce polis evime geldi. İki parmak izim olduğunu ve ikisinin de bana ait olduğunu söylediler. Adıma kayıtlı pasaportun sahte olduğunu ifade ettiler ancak resmi makamlardan araştırma yapılırsa gerçek ortaya çıkacaktır. Beni başka birisiyle karıştırıyorlar' şeklinde konuştu. Mahkeme, ifade sonrasında İnterpol'ün geçici olarak tutuklama talebini yeterli delil bulamadığı gerekçesiyle reddederek şüphelinin sahte kimlik kullanma ihtimali üzerine tutuklanmasına karar verdi.

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