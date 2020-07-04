Kaçak sigara ve alkol örgütüne dev operasyon! 135 gözaltı, 4 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi | Video

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığı yapa suç örgütüne yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alınırken değeri 4 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.