SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 26 Temmuz koronavirüsü vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 26 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: Korona virüs 26 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte can kaybı... | Video

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.016

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 927

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.010

"VEFAT SAYILARI BİRBİRİNE YAKIN GERÇEKLEŞİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.

24 TEMMUZ VERİLERİ:



Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.