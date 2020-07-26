Son dakika: Korona virüs 26 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte can kaybı... | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken günlük vaka sayısı verileri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Ölümcül salgına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili uzmanlardan sık sık uyarılar gelirken, günlük koronavirüs tablosunda güncel veriler paylaşılıyor. 26 Temmuz'da Türkiye'de 40.016 test yapıldı, 927 vaka tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybetti, 1.010 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca bugünün verilerini sosyal medyada "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." notuyla paylaştı.