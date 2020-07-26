Son dakika: MSB'den Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki

Yunanistan'da gerçekleşen çirkin provokasyona bir tepki daha! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZA UZANAN KİRLİ ELLER KIRILIR"

MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."