Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına çok sert tepki!

Türkiye'nin Ayasofya Camisi'ni ibadete açması sonrası Yunanistan çıldırdı. Ülkede ulusal yas ilan edilirken, halk sokaklara döküldü. Yunan hükümeti, olayların önüne geçmek istemezken, Türk bayrağı yakıldı.

"ALENEN İZİN VERİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Türkiye, Yunanistan'a skandal görüntüler sonrası çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan'dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez.

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir.

Ayasofya davasını kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum

İran medyası: "Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışı yüzyılın en önemli olaylarından biri"

Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'daydı; Namazdan çok önce gitti, Kur'an okudu...