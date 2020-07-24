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Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'da

Neredeyse 1 asır sonra cemaatina bir Cuma namazı ile kavuşan ve kalbi Ayasofya'da olan milyonlarca müslümanın coşkusu bugün tavan yaptı. Namaza katılmak üzere yola çıkan Başkan 'ın konvoyu Ayasofya Camii bölgesine geldi

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:05 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:15 ABONE OL
Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'da

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılarak cemaatine kavuşacağı günde ilk Cuma namazına katılmak üzere camiiye doğru yola çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin olduğu noktaya geldi. Alanı dolduran vatandaşların sabah saatlerinden bu yana yaşadığı coşku Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geliş haberiyle daha da arttı.

YAKLAŞIK 1 SAAT ÖNCE GELDİ KUR'AN TİLAVETİ DİNLEDİ

Başkan Erdoğan namaz vaktinden yaklaşık 1 saat önce Ayasofya Camii'ne gelerek Ayasofya'da görevli hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilavetini dinledi.

Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1934 tarihli kararı Danıştay'ın iptal etmesinin ardından imzaladığı kararname ile Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına karar vermişti.

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Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'da
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