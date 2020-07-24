Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video
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Son Dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na geldi. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle sloganlar attı.
Alkış ve sevgi gösteriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girdi.