Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:28
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 24.07.2020 | 14:04
07:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 24.07.2020 | 12:12
04:41
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 23.07.2020 | 22:27
01:43
05:15
03:06
00:29
01:20
05:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video 22.07.2020 | 15:18
05:11
01:32
04:33
02:18
00:47
Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti | Video 22.07.2020 | 13:22
01:51
İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları | Video 22.07.2020 | 13:17
18:36
04:52
00:58
00:20
86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii minarelerinden Cuma namazı öncesi öğle vakti ezanı böyle okundu...