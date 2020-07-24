Video Türkiye Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video

Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video

Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video
24.07.2020 | 14:04

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86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii minarelerinden Cuma namazı öncesi öğle vakti ezanı böyle okundu...

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