Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmed Han'ın Türbesi'nde açıklama | Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan Cuma namazı ardından Fatih Camii haziresindeki Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.