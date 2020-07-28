AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik yaptığı açıklamasında; Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Atatürk üzeriden yürütülen algı operasyonuna tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Hiç kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor.

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