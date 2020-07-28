Video Haber Son Dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki | Video

Son Dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki | Video

Son Dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki | Video
28.07.2020 | 16:34

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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik yaptığı açıklamasında; Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Atatürk üzeriden yürütülen algı operasyonuna tepki gösterdi.

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