Savcı Sayan farkı! İmamoğlu'yla arada 74 kat fark var!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödemesini eleştirdi.

SAYAN: "100 ANNEMİZİN FLORYA'DA DENİZE NAZIR YEMEK FATURALARI TOPLAMDA KDV DAHIL 8600 TL.."

Savcı Sayan; Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Ağrı'dan gelen İstanbul'a gelen 100 kişinin denize nazır Florya'daki yediği yemeğin faturasının 8 bin 600 lira olduğunu açıkladı.

Savcı Sayan, "Ağrı'dan gelen 100 beyaz tülbentli annemizin Florya'da denize nazır yemek faturaları toplamda KDV dahil 8600 TL. Hesapta bir yanlışlık var... 11 kişi için bu fatura olmaz, olamaz, olabilemez ve de olmamalıdır.. Lütfen bir daha kontrol edelim:)" ifadelerini kulandı.

Sayan, 100 kişilik yemek faturasını da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU; KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERDİĞİ BELGELENMİŞTİ

SABAH; Ekrem İmamoğlu'nun; CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği belgelemişti. İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ

Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.

50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6 BİN 395 LİRA 60 KURUŞ ÖDENMİŞ

Söz konusu organizasyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendiği tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Denetim Raporu'nda; "29 Ağustos 2019 tarihinde 'Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı' kapsamında gerçekleşen organizasyon için bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı görülmüştür. 11 ilin Büyükşehir Belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen ve başkanların beraberindekilerle birlikte toplam 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş gibi bir bedel belediyeye fatura edilmiştir" denildi.