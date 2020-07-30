İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin İBB ve İSKi'ye ait resmi araçlarla gittiği Terkos Gölü kenarında; alkollü içki içip balık yiyerek alem yaptığı skandal görüntüler tepkiler büyüyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada eleştiri yağdı.