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Son dakika: Açıklama geldi! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Son dakika gelen habere göre tatili süresince sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:06 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:20 ABONE OL
Son dakika: Açıklama geldi! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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Son dakika: Açıklama geldi! Bayram boyunca ücretsiz olacak
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