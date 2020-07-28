Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollarda bedava geçiş hangi gün saat kaçta başlıyor? | Video
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Son dakika... Kurban Bayramı süresinde köprü ve otoyollarda geçiş ücreti alınmayacağı açıklandı! Kurban Bayramı süresinde köprü ve otoyol geçişleri bedava olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler; Kurban Bayramı süresince bedava olacak. İşte Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyolarda bedava (ücretsiz) geçişlerin başlayacağı tarihler (günler) saatler...