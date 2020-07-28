SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 28 Temmuz'daki vaka ve vefat sayılarını açıkladı: Can kaybı 1 ay sonra ilk kez...

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 28 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:47.412

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:963

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1.092 30 GÜN SONRA BİR İLK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.

27 TEMMUZ RAKAMLARI:

TEST SAYISI: 45283

VAKA SAYISI: 919

VEFAT SAYISI: 17

İYİLEŞEN SAYISI: 982

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 26 Temmuz'da 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.



