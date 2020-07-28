Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar virüsten korunmak için uzmanların uyarılarına çoğunlukla uyuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan koronavirüs günlük verileraçıklandı. 28 Temmuz'da Türkiye'de yapılan 47.412 testten, 963 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybetti, 1.092 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca verileri sosyal medya hesabından "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." notuyla paylaştı.