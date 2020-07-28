Video Haber Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video

Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video

Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video
28.07.2020 | 20:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video 03:16
Son dakika: Koronavirüs 28 Temmuz güncel verileri açıklandı! Vaka sayısında artış... | Video 28.07.2020 | 20:54
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 01:15
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 28.07.2020 | 19:05
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 00:33
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 28.07.2020 | 19:19
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 00:35
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 28.07.2020 | 18:26
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 18:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabullenmeyenler bir kez daha kinlerini kustu | Video 04:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabullenmeyenler bir kez daha kinlerini kustu" | Video 28.07.2020 | 16:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık | Video 03:12
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık" | Video 28.07.2020 | 16:50
Son Dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki | Video 16:54
Son Dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten muhalefetin kutuplaştırıcı diline sert tepki | Video 28.07.2020 | 16:34
Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video 02:03
Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video 28.07.2020 | 15:18
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 04:02
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 12:40
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret etti | Video 00:25
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret etti | Video 28.07.2020 | 12:12
Son Dakika: Tecavüz skandalında HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM'de bugün... | Video 01:20
Son Dakika: Tecavüz skandalında HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM'de bugün... | Video 28.07.2020 | 12:14
Son dakika: İsrail'in Lübnan'a saldırısı savaşa sebep olur mu? İsrail - Lübnan sınırında son durum... | Video 03:36
Son dakika: İsrail'in Lübnan'a saldırısı savaşa sebep olur mu? İsrail - Lübnan sınırında son durum... | Video 28.07.2020 | 11:22
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Etkisiz hale getirildiler | Video 00:32
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Etkisiz hale getirildiler | Video 28.07.2020 | 11:03
Son Dakika: İstanbul Şile'de Türk Bayrağı’na yapılan kahpe saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:15
Son Dakika: İstanbul Şile'de Türk Bayrağı’na yapılan kahpe saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.07.2020 | 10:56
Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollarda bedava geçiş hangi gün saat kaçta başlıyor? | Video 00:42
Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollarda bedava geçiş hangi gün saat kaçta başlıyor? | Video 28.07.2020 | 10:09
TRT EBA TV izle! 28 Temmuz 2020 Salı 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (28 Temmuz 2020 Salı) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 28.07.2020 | 08:25
Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: Ok yaydan çıkmıştır, maksuda ulaşacaktır | Video 05:52
Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: "Ok yaydan çıkmıştır, maksuda ulaşacaktır" | Video 27.07.2020 | 19:12
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Camilerimizi ihmal etmeyin | Video 01:37
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Camilerimizi ihmal etmeyin" | Video 27.07.2020 | 19:04

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar virüsten korunmak için uzmanların uyarılarına çoğunlukla uyuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan koronavirüs günlük verileraçıklandı. 28 Temmuz'da Türkiye'de yapılan 47.412 testten, 963 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybetti, 1.092 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca verileri sosyal medya hesabından "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." notuyla paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA