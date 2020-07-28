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Son dakika | 'de büyük kararlılık! 'den yeni NAVTEX ilanı

Son dakika haberi: yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. gemisi 'de çalışma yapacak. NAVTEX 'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 22:31 Son Güncelleme: 28.7.2020 22:49 ABONE OL
Son dakika | Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Son dakika haberi: Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

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NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.

NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Türkiye'den dünyaya mesaj
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Son dakika | Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
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