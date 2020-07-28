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Son dakika: 'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Son dakika haberi! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 'nun bir bölümünün geçici olarak açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "28.07.2020 saat 23:59’dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı – İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:11 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:38 ABONE OL
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı daha geçici olarak hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.



28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020'ye kadar Sevindikli Kavşağı – İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul ➡ Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00'dan, 05.08.2020 saat 23:59'a kadar ise Ankara ➡ İstanbul istikametinde sağlanacaktır."

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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor
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