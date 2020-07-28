Son dakika: Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili düğüm Müge Anlı'da çözülüyor! Şiar Kılıç'ı annesi Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı mı öldürdü?

Son dakika haberi: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilirken, olayda cinayet şüphesi giderek artıyor. Programa katılarak görüş bildiren görgü tanıklarının ifadeleri ile olay çok daha kapsamlı bir hal alırken, bugün yepyeni iddialar ortaya atıldı. Ayrıca programda Şiar Kılıç'ı ölümü ile suçlanan anne Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın, üzerinden çıkan bilezik sahte çıktı. Canlı yayında mihenk taşı ile yapılan denemeler ile bileziğin sahte olduğu ispat edildi.
ÖLDÜ SÜSÜ MÜ VERİLDİ?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Her gün izleyicileri hayrete düşüren gelişmeler yaşanırken, canlı yayına birçok görgü tanığı bağlanıyor. Şiar Kılıç'ın darp edildiğini iddia eden birçok kişiyi iddiaların odağındaki anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı kendini savunarak reddediyor. Akılalmaz detayların ortaya çıktığı programda bugün de çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.
"BENİM GİTMEME İZİN VERMEDİLER, BİLEZİĞİMİ ZORLA ALDILAR"
Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in kendisini zorla evlerinde tuttuğunu belirten yaşlı kadın, memleketi Samsun'daki evine dönmek istediğini söyledi. Canlı yayına görüntülü olarak bağlanan yaşlı kadın, Hami Kıcı'nın kendisini darp ettiğini, arabasını kirlettiği gerekçesiyle kolundaki bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, "Arabasını kirlettiğim için bileziğimi aldı. Koltuğu kirlettin, bunu satıp onu temizleteceğim dedi. Sonra bileziğimi Gülüzar'ın koluna göre yaptırdı" diye konuştu.
BİLEZİK GÜLÜZAR AMANET'İN CEBİNDEN ÇIKTI
Canlı yayında iddialara karşı direnmeyi sürdüren Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı, bileziği yaşlı kadın için sakladıklarını söyledi. Kıcı, bileziğini satmadıklarını, hemen verebileceklerini söylerken, Gülüzar Amanet, o bilezik olduğu iddiası ile cebinden bir bilezik çıkardı.
MÜGE ANLI'DAN HAMİ KICI'YA SERT SÖZLER
Tarafların sürekli birbirlerini yalanlaması ile zaman zaman çileden çıkan Müge Anlı, iddiaların göbeğindeki Hami Kıcı'ya patladı. Anlı, "Erkek adamın kadınların bileziği ile ne işi olur? Bu kadın senin karın bile değil, sevgilin. Senin bunun teyzesinin bileziği ile falan ne işin var? Erkek adam sabah işine gider, akşam evine döner, sabah işine gider. Bu işlerle uğraşmaz" dedi.
BİLEZİK SAHTE ÇIKTI
Müge Anlı ve diğerlerinin bilezik ile ilgili şüpheleri sonrası harekete geçildi. Anlı, stüdyoya bir kuyumcu getirdi. Kuyumcu el yordamı ile incelediği bileziğin sahte olduğunu söyledi. Ancak yine de emin olmak ve kesin bir şey söylemek istedi ve mihenk taşını stüdyoya getirdi. Yapılan incelemede bileziğin kesin suretle sahte olduğu ortaya çıktı.
YAŞLI KADIN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, HAMİ REDDETTİ
Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı üzerinde şüpheler giderek artarken, canlı yayına bağlanan yaşlı kadın, "Benim boğazımı sıktı, böğrüme vurdu" dedi. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet bu iddiaları reddetti. Kadın bileziğini alarak Samsun'daki köyüne dönmek istediğini ve bu konuda yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.
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MÜGE ANLI'DAN HAMİ'YE: ÖFKE KONTROLÜN OLMAYABİLİR...
Müge Anlı, önce Şiar'ın darp edildiği, daha sonra ise yaşlı kadının dayak yediği iddiaları üzerine Hami Kıcı'ya, "Senin öfke kontrolün olmayabilir mi? Bazı insanlar böyledir Hami. Sen sakin görünüyorsun, ama böyle olabilir misin? Ben böyle insanlardan çok korkarım" ifadelerini kullandı.
Hami Kıcı bu sözleri de reddetti. Ancak kısa süre sonra stüdyoda taraflar arasında tartışma çıkınca Gülüzar Amanet çıldırdı ve stüdyoyu çığlıklar ile terk etti. Bu gelişme üzerine 'Öfke kontrolü olmaması' ihtimali güçlendi.
"ŞİAR'I YANGINDAN ÖNCEKİ GÜN YEMEKTE GÖRMEDİM"
Hami Kıcı ile sık sık görüşen arkadaşı Uğur Biryan telefonla canlı yayına bağlandı. Biryan, Şiar Kılıç'ın öldüğü iddia edilen yangından önceki gün birlikte yemek yediklerini söyledi. Biryan, "İftardan bir saat sonra hamilere çay için gittim. Yangından önce evdeki yemekte Şiar'ı masada görmedim." dedi. Biryan, Kıcı'nın Şiar'ı darp ettiğini ise hiç görmediğini söyledi.
SAVCI VE POLİSLER İNCELEME YAPTI
Müge Anlı canlı yayında savcı ve polislerin evde inceleme yaptığını duyurdu. Anlı, muhabire altının sahte çıktığı bilgisini de paylaşmasını istediğini söyledi. Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı...