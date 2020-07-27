Video Yaşam Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video
27.07.2020 | 15:24

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da şoke eden 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti iddiası! Öz annesi Gülizar Amanet öldürdü | Video 05:56
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Son dakika... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Temmuz 2020 Perşembe canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı öz annesi Gülizar Amanet'in katlettiği iddia edildi.

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