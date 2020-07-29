Erdoğan Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camisi’nin açılışını yaptı! Dünyaya hoşgörü ve medeniyet dersi

Trabzon'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camisi törenlerle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video konferans ile bağlandı. Dünya mirasının en önemli eserlerini bünyesinde barındıran Anadolu'nun bu iki güzelliğinin, yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan şunları söyledi:

1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, ecdadın bölgeye yerleşmesi ve tümüyle fethinin ardından korunarak bugünlere geldi. Bu eser en parlak dönemlerini 19. yüzyılda yaşamış, Rus işgalinin ardından ise boşaltılarak mahzun kalmıştır. Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı, ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz. Eğer biz diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, beş asırdır elimizde olan bu manastırın yerinde yeller eserdi. Aynı durum Anadolu'nun dört bir yanındaki benzer eserler için de geçerlidir. Hiçbir zaman yıkmanın imhanın yok etmenin peşinde olmadık. Tam tersine hep inşanın, ihyanın, yaşatmanın peşinde koştuk. Osmanlı'nın daha bir asır önce çekildiği coğrafyalarda ise tam anlamıyla bir kültürel soykırım yaşandı. Balkanlar'da bir asır önce 300 camiyle bıraktığımız bir şehirde bugün her nasılsa ayakta kalabilmiş tek bir caminin olması kimin nerede durduğunun ispatı.



TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYORUZ

Ayasofya'yı cami olarak yeniden hizmete açmamız, rahatsızlık sebebi olmamalı. Tam tersine bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz. Ortahisar Ayasofya Camii için de aynı durum geçerli. 750 yıllık bir geçmişi olan bu eser, ecdadın elinde daha da güzelleşecek günümüze ulaştı. Sadece bir asır önceki Rus işgali sırasında depo haline dönüştürüldü. Bahçe duvarlarından tavanlarına kadar yeniden inşa ettiğimiz Ortahisar Ayasofya Camii'nin kadim ve kucaklayıcı medeniyet anlayışımızın sembollerinden biri olarak hizmete açıyoruz. Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin açılışı ülkemizde ve dünyada hakka ve hukuka saygılı olanlar ile zihni ve kalbi kararmış olanları ayıran bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler bir kez daha Ayasofya bahanesi ile kinlerini kustular. Milletimizin değerlerine husumet duyanlar Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya koydu. Türk milletine ve İslam dinine düşmanlıklarını açıkça dile getiremedikleri için bu tür konular üzerinden kendilerini konumlandırıyorlar.

Sürekli bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içerde ve dışarda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar. İnsanlara iftira atarak, vatandaşlarımızı kışkırtarak, milletin değerlerine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor.





MERYEM ANA AYINI 15 AĞUSTOS'TA

Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum.



BARTHOLOMEOS'TAN TEŞEKKÜR

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.





KAYALARA KARŞI ÇELİK TELLER GERİLDİ

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılmıştı. Manastırın avluya kadar olan bölümü, projenin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. 2016'da başlayan restorasyon çalışmaları kapsamandı yamaçta tehlike arz eden kayalar düşürüldü, uzmanlar tarafından belirlenen bölgelere çelik tel ağ gerildi, bariyerler kuruldu. Yapının iç bölümlerinde restorasyon gerçekleştirildi, patika yolda da düzenlemeler yapıldı.



FRESKLERE ÖZEL OTOMATIK ÖRTÜ

Trabzon'da 52 yıl müze olarak kullanıldıktan sonra 2013'te ibadete açılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Caminin ibadete açık alanında bulunan freskler, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz sonrası tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazı ile resmen ibadete açılan Ayasofya'da yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına esere yerleştirilen ivmeölçerler yerleştirildi.



ESKİ ÜRKEK TÜRKİYE YOK

Suriye'de nasıl mazlumların feryatlarına bigane kalmadıysak Libya'da da ülkenin meşru yönetiminin iş birliği çağrısını cevapsız bırakmadık.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma çabalarına da destek veriyoruz.

Kendileri bin yıll önceki hesapları bir türlü kapatamayıp bizden 100 yıl önceki haksızlıkları daha öteye taşıma çabalarına sessiz kalmamızı bekleyenlere verecek cevabımız elbette olacaktır.

Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu milleti teslim alamayacaksınız, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz.

Artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil, büyük ve güçlü Türkiye, hedefi yolunda son ferdine kadar canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yürüyen bir devlet var.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video