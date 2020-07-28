Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Cami'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümele Manastırı ve Ayasofya Cami'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya mirasının en önemli eserlerini barındıran Anadolumuzun bu iki güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. O yamaçlarda nasıl çalıştıklarını gördünüz. Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli eserlerindendir. Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, korunarak bugünlere gelmiştir." dedi.