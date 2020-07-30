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: Başkan Erdoğan'dan mesajı: Doğu Akdeniz ve Ege'de sonuna kadar devam edeceğiz

haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı mesajı yayınladı. Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti, trafikte dikkatli olmalarını istedi. Erdoğan, dış politikaya dair de önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, "Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:19 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Doğu Akdeniz ve Ege'de sonuna kadar devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan, vatandaşlara iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunurken, seyahatler sırasında trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Erdoğa, mesajında dış politikaya dair çok önemli ifadeler de kullandı. Ağustos ayını zaferler ayı olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı için yayınladığı mesajda şu ifadeler öne çıktı:

Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik.

Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu.

Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız.

Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi kendimiz ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz.

Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Doğu Akdeniz ve Ege'de sonuna kadar devam edeceğiz
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