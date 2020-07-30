Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısı ile özel bir mesaj yayınladı. (30 Temmuz 2020 Perşembe) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı özel mesajında; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de de tüm haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı için yayınladığı mesajda şu ifadeler öne çıktı:

Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik.

Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu.

Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen Ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız.

Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi kendimiz ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz.

Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.