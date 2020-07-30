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: Merakla bekleniyordu! Halı sahaların açılış tarihi belli oldu!

: Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan sektörler arasında yer alan halı sahaların ne zaman açılacağı belli oldu. Halı Saha Futbol Federasyonu konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 30.7.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika: Merakla bekleniyordu! Halı sahaların açılış tarihi belli oldu!

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Merakla bekleniyordu! Halı sahaların açılış tarihi belli oldu!
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