Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Kurban Bayramı gündemi ile toplandı. Özellikle bazı illerde bayrama yönelik önemli önlemler alındı. Toplu bayramlaşmanın yasak olduğu Zonguldak ve Karabük gibi illere yenisi eklenecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunuyor.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

HAYVAN SATIŞ ALANLARINDA OLABİLDİĞİNCE KISA KALINMALI

Buruk geçen Ramazan Bayramı bize eski bayramları özletti. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlardar ruhuna en uygun şekilde yaşamayı biliyoruz. Kurban Bayramı'nda, kurbanlık alışverişi belediyeler tarafından denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı, pazarlık el sıkışarak yapılmamalı 65 yaş üstü ve hastalar hayvan satış alanında bulunmamalı.

BAYRAM VE CUMA NAMAZINA SECCADE İLE GİDİLMELİ

Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelmektedir. Biri bayram ve diğeri cuma namazı olmak üzere 2 namaz cemaatle kılınacak.

CEMAATLE KILINACAK BU NAMAZLARDA ŞU TEDBİRLERE UYULMALIDIR

Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Bu bayramda makbul olan yüz yüze ziyaret değildir, bayramlaşmalar telefon ile yapılmalıdır. El öpmeyi, el öptürmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.