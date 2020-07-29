Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı corona virüsü tedbirlerini açıkladı | Video
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından canlı yayında Kurban Bayramı'nda uyulması gerekli corona virüsü salgını tedbirleri kurallarını açıkladı.