Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua | Video

Arefe günü nasıl dua edilir? Arefe günü hangi ibadetler yapılır? 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor! Kurban Bayramı 1. günü olan 10 Zilhicce gecesi ve Kurban Bayramı arefe günü nasıl dua edilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bayram öncesi arefe günü ve gecesi yapılacak özel duayı paylaştı... İşte Nihat Hatipoğlu'dan Kurban Bayramı arefe günü, gecesi okunacak özel dua ve yakarış...