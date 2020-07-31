En güzel, en anlamlı Kurban Bayramı Mesajları! Videolu (31 Temmuz 2020 Cuma) Bayram mesajları ile sevdiklerini unutma
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Bugün 31 Temmuz 2020 Cuma (10 Zilhicce) Kurban Bayramı'nın birinci günü! Bugün ve yarın Kurban Bayramı özel mesajları ile Müslümanlar birbirlerinin bayramını tebrik edecek! Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kurbanlarını Allah'ın adını anarak kesecek! İşte en anlamlı en güzel Kurban Bayramı mesajları...