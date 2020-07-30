Bayram namazı nasıl kılınır? Nihat Hatipoğlu'dan uygulamalı 'Bayram Namazı' kılınışı... | Video

Bayram namazı farz mı? Bayram namazı kaç rekattı? Bayram namazı nasıl kılınır? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bayram namazı kılınışı ve tekbirlerini uygulamalı olarak gösterdi! Bayram namazında kaç tekbir alınır? 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü (Kurban Bayramı 1. günü 10 Zilhicce Cuma) başlıyor! İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan 'Bayram Namazı' uygulamalı kılınışı...