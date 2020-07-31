Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37.Olağan Kurultay sona erdi. Baskısını sürdüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tartışmaların gölgesinde parti liderliğine seçildi. Kurultay sonrası PM üzerinden 'Paralel Liste' tartışmaları sürerken, partide kılıçlar çekildi. Sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı CHP'de, Genel Başkanlık için aday olmayan ve hiçbir değerlendirmede bulunmayan Muharrem İnce ile ilgili çok önemli bir iddia kulislerde konuşulmaya başlandı.