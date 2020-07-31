Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...

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! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...

Ankara kulislerinden haberleri art arda geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudu kesen eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı parti kurmaya hazırlanıyor. İnce'nin Atatürkçü çizgide parti kurmak için çalışmalara hız verdiği, partisini 15 Eylül'de Hakkari'de açıklayacağı iddia ediliyor. Partinin önemli isimlerinden 'nin de gemileri yaktığı, Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmemesi durumunda imza toplayarak aday olacağı belirtiliyor...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:18 Son Güncelleme: 31.7.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37.Olağan Kurultay sona erdi. Baskısını sürdüren Genel Başkan bir kez daha tartışmaların gölgesinde parti liderliğine seçildi. Kurultay sonrası PM üzerinden 'Paralel Liste' tartışmaları sürerken, partide kılıçlar çekildi. Sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı 'de, Genel Başkanlık için aday olmayan ve hiçbir değerlendirmede bulunmayan ile ilgili çok önemli bir iddia kulislerde konuşulmaya başlandı.

Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor...

MUHARREM İNCE PARTİDEN UMUDU KESTİ

Her fırsatta 'na rakip olan ve muhalefet eden Muharem İnce, partiden umudunu kesti. 'nin partideki birçok isimle görüştüğü ve yeni parti kurmak için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Son Dakika Haberi: Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce neden sessizliğe büründü? | Video

Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor...

15 EYLÜL'DE HAKKARİ'DE DUYURACAK

'nin kendisi ile birlikte hareket edenlerle partiden ayrılacağı ve 15 Eylül'de Hakkari'de yeni partiyi duyuracağı belirtiliyor. İnce'nin Atatürkçü çizgide bir parti kuracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Muharrem İnce, ayyuka çıkan iddiaların ardından hiçbir açıklama yapmadı. İnce'nin sessizliğini koruması dikkat çekiyor. İnce, 37.Olağan Kurultay sonrası da kabuğuna çekilmişti. Ankar akulisleri İnce'nin sessizliğinin farklı nedenlerini uzun süre konuşmuştu.

Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor...

2019'DA DA İDDİA EDİLMİŞTİ

'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilmiş, İnce bu iddiayı hemen yalanlamıştı. İnce, ""Ben bu partiden ayrılamam. Ellerini ovuşturanlar çok beklerler. Ben 'nin başarılı olmasını istiyorum. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak istiyorum" demişti.

Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor...

İLHAN KESİCİ DE GEMİLERİ YAKTI

'nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili , partisinin kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmaması durumunda 100 bin imza toplayarak aday olacak. Kesici'nin adı 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de konuşulmuş, ancak aday olmuştu.

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Son dakika! Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...
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