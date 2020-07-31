Son Dakika Haberi: Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce neden sessizliğe büründü? | Video

Son dakika... Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti mi kuruyor? CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce neden iddialarla ilgili bir açıklama yapmıyor? CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili iddialarla ilgil son gelişmeler...