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haberi: ve 'ten ortak operasyon! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Gelen haberine göre; ve 'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 12:27 Son Güncelleme: 1.8.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika haberi: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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6 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Terör örgütüne darbe üstüne darbe
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