Son dakika haberi: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Ortak operasyonla etkisiz hale getirildiler | Video
6 TERÖRİST ETKİSİZ
MSB yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Son dakika: MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020