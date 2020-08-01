Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Ortak operasyonla etkisiz hale getirildiler | Video

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre; TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.