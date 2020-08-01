SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı: Bu illerde...

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. 981 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586 olarak açıklandı.

1 AĞUSTOS VERİLERİ:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981



"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

31 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46492

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 982

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

ZATÜRRELİ HASTADA DÜŞÜŞ, YENİ TANIDA ARTIŞ



BAKAN KOCA UYARDI: 5 İLDE AĞIR HASTA SAYISI ARTTI



Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu. 996 kişinin iyileşmesiyle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" bilgisini verdi.

30 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982

29 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:45.712

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:942

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:996

28 TEMMUZ VAKALARI:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. 28 Temmuz'da 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenlerle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı.