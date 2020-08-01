Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Son dakika haberi: Türkiye korona virüsle aktif şekilde mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...