Video Haber Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video
01.08.2020 | 21:29

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '1 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video 00:51
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Son dakika haberi: Türkiye korona virüsle aktif şekilde mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

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