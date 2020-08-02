Devlet kucak açtı gençler başardı

Türkiye'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarıyla sonuçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci YKS'ye girerken; bu öğrencilerden Mustafa Kömür, Ebru Topkara, Gülsün Yağmur Özdemir, başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi.Dereceye girenler arasında 431 puanla (3376'ncı sıradan) Karaman'dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702'nci sıradan) Ordu'dan Ebru Topkara, 413 puanla (7224'üncü sıradan) Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir ve 403 puanla (10537'nci sıradan) Balıkesir'den Fahri Albay yer aldı. Devletin uzattığı eli karşılıksız bırakmayarak, YKS'deki başarılarıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini anlattı:Karaman'da yaşayan Mustafa Kömür'ün okul hayatı da başarılarla dolu. Kömür, son sınıfı 96.30 not ortalamasıyla tamamladı. YKS'de aldığı 431 puanla Türkiye sıralamasında 3 bin 376'ncı olan Kömür, "Bir sene evvel sınava hazırlanmaya başladım. Bu zamana kadar hiç ara vermeden sık sık çalıştım. Herkesin bir düzeni vardır ama ben kendimi çalışma konusunda süre ile kısıtlamadım. Sözelci olduğum için yapmam gereken belliydi. Sürekli okudum ve derslerimi tekrar ettim" dedi. Başarısını azmine borçlu olduğunu belirten Kömür, "Liseye başladığımdan beri İlahiyat istiyordum. Üniversite konusunda da araştırmalarımı yapacağım" ifadelerini kullandı.Ordu'dakoruyucu aile yanında kalanEbru Topkara, sınava hazırlanmasürecinde motivasyonunun yüksekolduğunu söyledi. Koruyucuailesinin ve öğretmenlerinin busüreçte kendisine çok destekolduklarını kaydeden Topkara,"Öğretmenlerim bir programuyguladılar. Ailem de derslerimdebana destek oldular. İnternetteders videoları izleyerek hazırlandım"dedi. En büyük hedefininÖzel Eğitim Öğretmeni olmakistediğini vurgulayan Topkara,"Farklılıkları olan insanlara katkıdabulunmak istiyorum. Bununlabirlikte bir meslek sahibi olupkendi ayaklarım üzerinde durmakve hayatımı idame etmekistiyorum. Ayrıca, devletimize deteşekkür ediyorum. Çünkü devletimizinhizmetleri sayesinde biraile ortamına kavuştum.Hayata karışma ve bir bireyolarak kendimi geliştirmeimkânı buldum" diyekonuştu. Ebru Topkara,koruyucu aile sistemininyaygınlaşmasını istediğininaltını çizerek, "Bukonuda aileler bilgilendirilmeli.Çünkü her çocuğun biraileye sahip olma hakkı olduğunainanıyorum" şeklinde konuştu.: Mersin'de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir, sınava sistemli şekilde hazırlandığını belirtti. Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğinin büyük olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kurumumun bana sağladığı maddi ve manevi desteklerinin bu başarımda etkisi çok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak. Bu nedenle öğretmenlik bölümlerini tercih edeceğim" ifadelerini kullandı. Özdemir, insanlara yardım edecek işler yapmanın da temel hedefi olduğunu sözlerine ekledi.Balıkesir'de yaşayan Fahri Albay, YKS'ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu söyledi. Hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını kaydeden Albay, şöyle konuştu: Hayal etmeden başarı olmaz. Ben hayalimin ilk basamağını tamamladığımı düşünüyorum Sınavı kazanmak tek hedefimdi. YKS'deki başarımı da azim ve kararlılığıma borçluyum. Azmimle zorlukların üstesinden bir şekilde gelmeyi başardım. Gururluyum. Hocalarımın emeği de büyük."Geleceğini iyi şekilde biçimlendirmek istediğinin altını çizen Albay, "Şuan için bölümüme karar vermedim. Sadece kendimi geliştirebileceğim, topluma daha yararlı olabileceğim bir bölümü ve üniversiteyi seçmeye özen göstereceğim" dedi.